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بايدن: نحاول التوصل إلى اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار في غزة يسمح بدخول المزيد من المساعدات

Lebanon 24
01-03-2024 | 14:11
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