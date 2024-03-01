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أخبار عاجلة
البيت الأبيض: تواصلنا مع الإسرائيليين بشأن عمليات إنزال المساعدات الأميركية على قطاع غزة
Lebanon 24
01-03-2024
|
15:02
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