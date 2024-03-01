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وزارة الصحة في غزة: وفد من منظمة الصحة العالمية زار مجمع الشفاء الطبي اليوم واطلع على الواقع الصحي الكارثي فيه

Lebanon 24
01-03-2024 | 15:51
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