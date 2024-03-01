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"الجزيرة" عن "هآرتس": إسرائيل قد تواجه مطالبة دولية شاملة وأكثر إصرارا بوقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
01-03-2024 | 16:15
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