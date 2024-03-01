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نقل عدد من الشهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد شن العدو الاسرائيلي غارات عدة على دير البلح وسط قطاع غزة (التلفزيون العربي)

Lebanon 24
01-03-2024 | 16:18
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