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ارتفاع عدد شهداء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنازل في دير البلح في المحافظة الوسطى في غزة إلى 12 شهيداً

Lebanon 24
01-03-2024 | 17:16
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