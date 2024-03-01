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5 أعضاء بمجلس الشيوخ: الولايات المتحدة قد تكون الدولة الوحيدة التي ستسمح لها إسرائيل بتنسيق المساعدات المباشرة

Lebanon 24
01-03-2024 | 17:40
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