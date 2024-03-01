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5 أعضاء ديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأميركي: استراتيجية حكومة نتنياهو في الحرب خلفت تأثيرًا غير مقبول على المدنيين

Lebanon 24
01-03-2024 | 17:59
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