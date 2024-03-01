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بايدن: نأمل في التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بحلول رمضان لكننا لم نقترب من ذلك بعد

Lebanon 24
01-03-2024 | 18:09
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