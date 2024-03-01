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البيت الأبيض: بايدن ورئيسة الوزراء الإيطالية بحثا التطورات في الشرق الأوسط بما في ذلك منع التصعيد الإقليمي

Lebanon 24
01-03-2024 | 18:25
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