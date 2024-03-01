Advertisement

أخبار عاجلة

بايدن: نحن جميعاً بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد والولايات المتحدة ستفعل المزيد لتوصيل المساعدات إلى غزة

Lebanon 24
01-03-2024 | 18:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بايدن: نحاول التوصل إلى اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار في غزة يسمح بدخول المزيد من المساعدات
lebanon 24
02/03/2024 08:41:32 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة: لا بد لإسرائيل أن تفعل المزيد لتسهيل وصول المساعدات إلى غزة (الجزيرة)
lebanon 24
02/03/2024 08:41:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن: سنصر على أن تقوم إسرائيل بتسهيل المزيد من الشاحنات والممرات الإنسانية إلى غزة لا مجال للأعذار
lebanon 24
02/03/2024 08:41:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن: الولايات المتحدة ستسقط المساعدات الغذائية إلى غزة جوا
lebanon 24
02/03/2024 08:41:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:26 | 2024-03-02
01:17 | 2024-03-02
01:13 | 2024-03-02
00:43 | 2024-03-02
00:35 | 2024-03-02
22:58 | 2024-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24