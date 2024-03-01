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مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية: عنف المستوطنين في الضفة الغربية لا يُطاق ويجب أن يتوقّف
Lebanon 24
01-03-2024
|
19:43
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