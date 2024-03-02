Advertisement

أخبار عاجلة

متحدث أمني لـ"سبوتنيك": العثور على عبوة ناسفة مثبتة أسفل سيارة كانت تحاول دخول شبه جزيرة القرم

Lebanon 24
02-03-2024 | 00:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة لـ"الجزيرة": يجب دخول المساعدات إلى القطاع بشكل عاجل وكاف
lebanon 24
02/03/2024 12:16:08 Lebanon 24 Lebanon 24
"القناة 12" عن قادة بالشرطة الإسرائيلية: إقرار قيود بن غفير على دخول الأقصى برمضان قد يشعل القدس ومدنا أخرى (الجزيرة)
lebanon 24
02/03/2024 12:16:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر لـ"الجزيرة": إسرائيل قبلت طلب "حماس" زيادة دخول المساعدات والمنازل المؤقتة للقطاع وإدخال آليات ومعدات ثقيلة
lebanon 24
02/03/2024 12:16:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر أمنية لـ"سكاي نيوز": خطوط الفايبر المستهدفة من قبل الحوثيين تربط بين الجزيرة العربية وإفريقيا
lebanon 24
02/03/2024 12:16:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:10 | 2024-03-02
05:10 | 2024-03-02
05:09 | 2024-03-02
04:10 | 2024-03-02
03:57 | 2024-03-02
03:56 | 2024-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24