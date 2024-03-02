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"سكاي نيوز عربية" نقلاً عن مصدر رفيع المستوى: هناك تقدم ملحوظ في مفاوضات الهدنة ونسعى للوصول لاتفاق عادل

Lebanon 24
02-03-2024 | 06:17
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