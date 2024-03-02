22
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
24
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزير الخارجية الفرنسي: إسرائيل تتحمل بشكل واضح مسؤولية عرقلة المساعدات (الحدث)
Lebanon 24
02-03-2024
|
06:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الفرنسي لصحيفة لوموند: الأزمة الإنسانية في غزة لا يمكن تبريرها وإسرائيل تتحمل المسؤولية عنها (الجزيرة)
Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي لصحيفة لوموند: الأزمة الإنسانية في غزة لا يمكن تبريرها وإسرائيل تتحمل المسؤولية عنها (الجزيرة)
02/03/2024 15:27:54
02/03/2024 15:27:54
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: مجموعة الـ 20 تتحمل مسؤولية التحرك بشكل حاسم لإنهاء الكارثة في غزة
Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: مجموعة الـ 20 تتحمل مسؤولية التحرك بشكل حاسم لإنهاء الكارثة في غزة
02/03/2024 15:27:54
02/03/2024 15:27:54
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: مجموعة الـ20 تتحمل مسؤولية التحرك بشكل حاسم لإنهاء الكارثة في غزة (العربية)
Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: مجموعة الـ20 تتحمل مسؤولية التحرك بشكل حاسم لإنهاء الكارثة في غزة (العربية)
02/03/2024 15:27:54
02/03/2024 15:27:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الفرنسية لـ"الحدث": الوزير سيتوجه إلى لبنان لبحث ضرورة إيجاد حل دبلوماسي بين لبنان وإسرائيل
Lebanon 24
الخارجية الفرنسية لـ"الحدث": الوزير سيتوجه إلى لبنان لبحث ضرورة إيجاد حل دبلوماسي بين لبنان وإسرائيل
02/03/2024 15:27:54
02/03/2024 15:27:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تدهورت صحّته... فنان يُنقل إلى العناية المركّزة وزوجته تطلب الدعاء له
Lebanon 24
تدهورت صحّته... فنان يُنقل إلى العناية المركّزة وزوجته تطلب الدعاء له
09:42 | 2024-03-01
01/03/2024 09:42:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعضهم نُقِلَ إلى الطوارىء.. طلاب مدرسة شهيرة أُصيبوا بتسمم جماعيّ
Lebanon 24
بعضهم نُقِلَ إلى الطوارىء.. طلاب مدرسة شهيرة أُصيبوا بتسمم جماعيّ
09:42 | 2024-03-01
01/03/2024 09:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"شخصٌ" يريد أن يكون نصرالله.. من هو؟
Lebanon 24
"شخصٌ" يريد أن يكون نصرالله.. من هو؟
13:29 | 2024-03-01
01/03/2024 01:29:24
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الحرب في لبنان.. وئام وهاب يكشف ما سيحدث!
Lebanon 24
عن الحرب في لبنان.. وئام وهاب يكشف ما سيحدث!
16:46 | 2024-03-01
01/03/2024 04:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا سيشهد مرفأ بيروت؟
Lebanon 24
ماذا سيشهد مرفأ بيروت؟
14:40 | 2024-03-01
01/03/2024 02:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
08:19 | 2024-03-02
"لبنان 24": تتعرض المنطقة الواقعة بين بلدتيّ مركبا وطلوسة لقصف مدفعي اسرائيليّ
08:13 | 2024-03-02
لافروف: روسيا لا ترى حسن نية لدى الغرب للتوصل إلى تسوية سلمية (الشرق)
07:56 | 2024-03-02
"لبنان 24": قصف مدفعي إسرائيلي على وادي السلوقي
07:46 | 2024-03-02
"لبنان 24": لا إصابات في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت منزلاً في راميا
07:46 | 2024-03-02
رئيس الوزراء اليمني: الحوثيون زرعوا كارثة إنسانية تهدد أجيال اليمن لعشرات السنين (سكاي نيوز عربية)
07:41 | 2024-03-02
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: إطلاق الجنود الإسرائيليين النار على المدنيين الذين يحاولون الوصول إلى المواد الغذائية أمر غير مبرر (الجزيرة)
فيديو
مُفاجآت حول وفاة حلمي بكر.. معلومات خطيرة يجب أن تصل للجهات الأمنية! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجآت حول وفاة حلمي بكر.. معلومات خطيرة يجب أن تصل للجهات الأمنية! (فيديو)
03:16 | 2024-03-02
02/03/2024 15:27:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تطوير نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للجهاز العصبي البشري.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
تطوير نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للجهاز العصبي البشري.. إليكم التفاصيل
04:00 | 2024-03-01
02/03/2024 15:27:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اتهام نجله زوجة أبيه باختطافه.. الفنان الشهير يُفاجئ الجمهور بأول إطلالة له (فيديو)
Lebanon 24
بعد اتهام نجله زوجة أبيه باختطافه.. الفنان الشهير يُفاجئ الجمهور بأول إطلالة له (فيديو)
03:38 | 2024-02-29
02/03/2024 15:27:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24