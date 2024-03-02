مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: إطلاق الجنود الإسرائيليين النار على المدنيين الذين يحاولون الوصول إلى المواد الغذائية أمر غير مبرر (الجزيرة)

Lebanon 24