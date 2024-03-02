Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس المعارضة يائير لابيد: إذا لم يعد المختطفون فستكون إسرائيل قد خانت مواطنيها وهذا يجب ألا يحدث (الجزيرة)

Lebanon 24
02-03-2024 | 09:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: لم يحدث قط في تاريخنا أن شهدنا هذا القدر من انعدام المسؤولية وهذه الحكومة غير مؤهلة ونتنياهو غير كفؤ (الجزيرة)
lebanon 24
02/03/2024 18:12:37 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: ليس لدينا مطالب مقابل الانضمام للحكومة سوى إزالة المتطرفين وعقد الصفقة (الجزيرة)
lebanon 24
02/03/2024 18:12:37 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد: بدلا من الشجار في زمن الحرب أقترح على نتنياهو أن نجلس أنا وهو ونحدد موعدا للانتخابات (الجزيرة)
lebanon 24
02/03/2024 18:12:37 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: نتنياهو لا يهتم لإسرائيل بل لمصالحه السياسية ويجب استبداله بسرعة (الجزيرة)
lebanon 24
02/03/2024 18:12:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:09 | 2024-03-02
11:08 | 2024-03-02
10:56 | 2024-03-02
10:47 | 2024-03-02
10:44 | 2024-03-02
10:40 | 2024-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24