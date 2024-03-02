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وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد إلى 118 بعد انتشال شهيدين ونقلهما إلى مجمع الشفاء

Lebanon 24
02-03-2024 | 11:31
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