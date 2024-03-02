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الحكومة العراقية حسمت موقفها بإنهاء مهمة قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في البلاد (سبوتنيك)

Lebanon 24
02-03-2024 | 12:35
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