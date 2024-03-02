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وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق 4 صواريخ من غزة باتجاه حتسريم في النقب سقطت جميعها في مناطق مفتوحة دون إصابات

Lebanon 24
02-03-2024 | 13:07
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