Advertisement

أخبار عاجلة

يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي: الإنزال الجوي الأمريكي للمساعدات على غزة تم بالتنسيق مع تل أبيب ولا توجد أزمة في العلاقات بين البلدين

Lebanon 24
02-03-2024 | 13:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرونوت: قادة عسكريون إسرائيليون يقترحون هدنة 48 ساعة على الحدود مع لبنان بالتنسيق مع واشنطن
lebanon 24
03/03/2024 07:45:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين: بعض المسؤولين يعتقدون أن الإسقاط الجوي ليس فعالا لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة
lebanon 24
03/03/2024 07:45:29 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: الوفد الإسرائيلي سيبحث الاثنين في قطر انسحاب الجيش من غزة ووقف إطلاق النار وعودة محدودة للفلسطينيين من جنوب القطاع إلى شماله
lebanon 24
03/03/2024 07:45:29 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن رئيس نقابة العمال في إسرائيل: نتنياهو مسؤول عن هجوم 7 تشرين الأول وعليه الاستقالة (الجزيرة)
lebanon 24
03/03/2024 07:45:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2024-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2024-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:55 | 2024-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:27 | 2024-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2024-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:39 | 2024-03-03
00:11 | 2024-03-03
00:09 | 2024-03-03
00:06 | 2024-03-03
16:40 | 2024-03-02
16:39 | 2024-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24