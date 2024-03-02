Advertisement

أخبار عاجلة

جيش العدو الإسرائيلي: مقتل 3 جنود خلال العملية العسكرية في جنوب قطاع غزة

Lebanon 24
02-03-2024 | 13:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جيش العدو الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في معارك شمالي قطاع غزة (سبوتنيك)
lebanon 24
03/03/2024 07:45:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل اثنين من جنوده وإصابة اثنين آخرين بجروح خطرة في معارك جنوبي قطاع غزة ليرتفع العدد المعلن لقتلاه إلى 566 (الجزيرة)
lebanon 24
03/03/2024 07:45:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: العملية العسكرية في خان يونس جنوبي قطاع غزة ستستمر وتتوسع
lebanon 24
03/03/2024 07:45:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إصابة 3 جنود بجروح خطرة خلال معارك دارت قبل يومين في جنوب قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
03/03/2024 07:45:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2024-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2024-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:55 | 2024-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:27 | 2024-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2024-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:39 | 2024-03-03
00:11 | 2024-03-03
00:09 | 2024-03-03
00:06 | 2024-03-03
16:40 | 2024-03-02
16:39 | 2024-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24