Advertisement

أخبار عاجلة

خروج تظاهرة في تل أبيب للتنديد بسياسة حكومة نتنياهو تجاه ملف الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية (الميادين)

Lebanon 24
02-03-2024 | 13:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو
lebanon 24
03/03/2024 07:45:57 Lebanon 24 Lebanon 24
عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يتجاهلنا ولا يسمعنا وأكبر دليل خطابه الصحفي بالتزامن مع مظاهراتنا(الجزيرة)
lebanon 24
03/03/2024 07:45:57 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: أي أمل باستعادة الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة انتهى وهذا الرأي العام في اسرائيل المؤيد للحرب بدأ ينحسر بسبب ذلك وبسبب أن الحكومة غير قادرة وحكومة نتنياهو عاجزة
lebanon 24
03/03/2024 07:45:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تظاهرات في تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى تطالب الحكومة بإبرام صفقة للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة (الجزيرة)
lebanon 24
03/03/2024 07:45:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2024-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2024-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:55 | 2024-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:27 | 2024-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2024-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:39 | 2024-03-03
00:11 | 2024-03-03
00:09 | 2024-03-03
00:06 | 2024-03-03
16:40 | 2024-03-02
16:39 | 2024-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24