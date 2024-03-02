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المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: نحقق في الحادث الذي أدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة 14 في خان يونس

Lebanon 24
02-03-2024 | 13:36
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