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الرئيس الأميركي جو بايدن: حجم المساعدات المتدفقة إلى غزة ليس كافيا وسنواصل بذل كل ما في وسعنا لتقديم المزيد (الشرق)

Lebanon 24
02-03-2024 | 13:55
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