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مدير المستشفى الكويتي بغزة للجزيرة: العدو الإسرائيلي يواصل قطع إمدادات الغذاء والدواء في مخالفة للقانون الدولي

Lebanon 24
02-03-2024 | 13:56
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