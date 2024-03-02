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المستشار الإعلامي للأونروا في غزة للجزيرة: الأوضاع الإنسانية خطيرة للغاية في شمال قطاع غزة وجنوبه

Lebanon 24
02-03-2024 | 14:42
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