Advertisement

أخبار عاجلة

الشرق نقلا عن وكالة الأنباء الكويتية: انتخابات مجلس الأمة ستُجرى في الرابع من نيسان المقبل

Lebanon 24
02-03-2024 | 16:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مجلس الوزراء الكويتي يقرر إجراء انتخابات مجلس الأمة في 4 نيسان المقبل
lebanon 24
03/03/2024 07:49:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الكويت تدعو لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في 4 نيسان
lebanon 24
03/03/2024 07:49:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الجزيرة نقلا عن وكالة الأنباء الفلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تغلق الطريق الواصل بين رام الله ونابلس وسط انتشار كثيف للمستوطنين
lebanon 24
03/03/2024 07:49:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء القطرية: رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يبحث هاتفيا ووزير الخارجية الأميركي حماية المدنيين في غزة وفقا للقانون الإنساني الدولي (الجزيرة)
lebanon 24
03/03/2024 07:49:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2024-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2024-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:55 | 2024-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:27 | 2024-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2024-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:39 | 2024-03-03
00:11 | 2024-03-03
00:09 | 2024-03-03
00:06 | 2024-03-03
16:40 | 2024-03-02
16:39 | 2024-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24