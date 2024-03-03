Advertisement

أخبار عاجلة

وقف حركة المرور على الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي لروسيا بعد انفجارات قوية

Lebanon 24
03-03-2024 | 00:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
روسيا تعلن تدمير 38 مسيّرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم
lebanon 24
03/03/2024 12:12:09 Lebanon 24 Lebanon 24
اصطدام سيارة بالحائط الاسمنتي داخل نفق المطار باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة (التحكم المروري)
lebanon 24
03/03/2024 12:12:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: إطلاق الجنود الإسرائيليين النار على المدنيين الذين يحاولون الوصول إلى المواد الغذائية أمر غير مبرر (الجزيرة)
lebanon 24
03/03/2024 12:12:09 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة المرور كثيفة من الكرنتينا باتجاه نهر الموت (التحكم المروري)
lebanon 24
03/03/2024 12:12:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:05 | 2024-03-03
04:48 | 2024-03-03
03:33 | 2024-03-03
02:56 | 2024-03-03
02:45 | 2024-03-03
02:33 | 2024-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24