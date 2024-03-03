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رويترز: تقديم ضمانات لحماس بأن شروط الوقف الدائم لإطلاق النار سيتم وضعها بالمرحلتين الـ2 والـ3 من الاتفاق

Lebanon 24
03-03-2024 | 00:09
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