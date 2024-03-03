Advertisement

أخبار عاجلة

WSJ: إيران طلبت من الجيش السوداني السماح لها ببناء قاعدة على البحر الأحمر مقابل دعمها بالمسيّرات والأسلحة

Lebanon 24
03-03-2024 | 00:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
التوتر يتصاعد في البحر الأحمر.. الجيش الأميركي يسقط صاروخا ومسيرات إيرانية في خليج عدن
lebanon 24
03/03/2024 12:12:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأميركي: توزيع الأسلحة يمتد من البحر الأحمر إلى أقصى المحيط الهندي ولإيران دور كبير فيه (الشرق)
lebanon 24
03/03/2024 12:12:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير: الخرطوم رفضت طلب طهران إنشاء قاعدة لها على البحر الأحمر
lebanon 24
03/03/2024 12:12:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأميركي يعلن اسقاط 5 مسيرات تابعة للحوثيين بالبحر الأحمر
lebanon 24
03/03/2024 12:12:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:12 | 2024-03-03
05:05 | 2024-03-03
04:48 | 2024-03-03
03:33 | 2024-03-03
02:56 | 2024-03-03
02:45 | 2024-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24