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الجيش الإسرائيلي يقول إنه شن غارات على 50 هدفا في خان يونس جنوبي قطاع غزة

Lebanon 24
03-03-2024 | 02:32
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