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رويترز: وصول وفد حماس إلى القاهرة تمهيدا للمشاركة بمحادثات وقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
03-03-2024 | 02:56
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