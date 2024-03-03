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المطران الياس عودة في عظة الأحد: هل يجوز لفئة واحدة من اللبنانيين أن تقرّر عن الجميع؟ أليس من الحكمة تجنيب لبنان الحرب؟

Lebanon 24
03-03-2024 | 05:12
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