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يديعوت أحرونوت نقلا عن مسؤولين: لم يتم إرسال وفد إلى القاهرة بسبب عدم تقديم حماس أجوبة واضحة

Lebanon 24
03-03-2024 | 07:58
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