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متظاهرون حريديون يغلقون شارعا رئيسيا في إسرائيل احتجاجا على قانون محتمل لتجنيدهم (العربي)

Lebanon 24
03-03-2024 | 09:38
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