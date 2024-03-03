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إيهود أولمرت لـCNN: التحريض الذي يمارسه بن غفير وسموتريتش للمستوطنين يشكل خطرا جديا على دولة إسرائيل

Lebanon 24
03-03-2024 | 10:46
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