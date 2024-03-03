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مصادر طبية في غزة: الجيش الإسرائيلي يرتكب مجزرة عند دوار الكويتي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى

Lebanon 24
03-03-2024 | 11:19
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