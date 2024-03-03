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دولة الإمارات تعلن تقليص إنتاج النفط طواعية بواقع 163 ألف برميل يوميا خلال الربع الثاني

Lebanon 24
03-03-2024 | 11:46
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