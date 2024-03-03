Advertisement

أخبار عاجلة

وزير العدل السوداني لـ"الشرق": وثقنا نهب قوات الدعم السريع مستودعات أدوية وأغذية أممية

Lebanon 24
03-03-2024 | 12:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قوات الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بقصف مصفاة الجيلي للبترول شمال الخرطوم(الشرق)
lebanon 24
03/03/2024 22:30:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السودانية تتهم الدعم السريع بـ "اختطاف النساء والفتيات "
lebanon 24
03/03/2024 22:30:38 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة "بوليتيكو" عن مصادر: تصريحات السوداني بشأن "انسحاب قوات التحالف" من العراق كانت "خطابا داخليا" (الشرق)
lebanon 24
03/03/2024 22:30:38 Lebanon 24 Lebanon 24
المقررة الأممية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية لـ"الجزيرة": الفلسطينيون لا يحظون بالدعم الحكومي العربي الكافي
lebanon 24
03/03/2024 22:30:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:23 | 2024-03-03
15:18 | 2024-03-03
15:15 | 2024-03-03
15:14 | 2024-03-03
15:13 | 2024-03-03
15:11 | 2024-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24