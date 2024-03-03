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مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة لـ"الجزيرة": وثّقنا ارتكاب جيش العدو الإسرائيلي 19 نوعا من الجرائم ضد الإنسانية في غزة

Lebanon 24
03-03-2024 | 12:48
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