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المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة: المساعدات الإنسانية لا تصل بشكل كاف إلى الفلسطينيين وهم بأمس الحاجة إليها
Lebanon 24
03-03-2024
|
14:23
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