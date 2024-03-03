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جوني القرم: هدف القانون الجديد حول الإنترنت غير الشرعي هو منع الإحتكار في عدد من المناطق وسنكلّف أصحاب الشبكات بـ 550 الف ليرة لبنانية عن كل مشترك شهرياً (الجديد)

Lebanon 24
03-03-2024 | 15:39
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