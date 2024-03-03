Advertisement

أخبار عاجلة

قائد القيادة المركزية الأميركية بحث مع وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس أركانه تطورات حرب غزة

Lebanon 24
03-03-2024 | 18:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: بلينكن بحث مع وزير الدفاع الإسرائيلي زيادة المساعدات للفلسطينيين في غزة ومنع توسع الصراع
lebanon 24
04/03/2024 07:24:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: الوزير بلينكن شدّد لوزير الدفاع الإسرائيلي على الحاجة لاتخاذ كل الخطوات لحماية المدنيين
lebanon 24
04/03/2024 07:24:32 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد القيادة الأميركية المركزية: سنواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشعب الأميركي
lebanon 24
04/03/2024 07:24:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: عيوننا تتجه إلى حزب الله الذي يواصل استفزازنا في الشمال ونحن مستعدون لأي تطورات (الجزيرة)
lebanon 24
04/03/2024 07:24:32 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:12 | 2024-03-03
17:47 | 2024-03-03
17:46 | 2024-03-03
17:45 | 2024-03-03
17:28 | 2024-03-03
17:18 | 2024-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24