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حماس تطالب بأن تكون الفصائل مرجعية الحكومة وفتح تتمسك بأن تكون منظمة التحرير هي المرجعية (سكاي نيوز)

Lebanon 24
04-03-2024 | 03:25
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