17
o
بيروت
20
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
20
o
بشري
18
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
"لبنان 24": العدو يلقي قذائف فوسفورية على منطقة بئر المصلبيات عند مدخل بلدة حولا الشمالي
Lebanon 24
04-03-2024
|
04:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": مدفعية العدوّ الإسرائيليّ تستهدف منطقة بئر المصلبيات - وادي هونين عند أطراف بلدة حولا
Lebanon 24
"لبنان 24": مدفعية العدوّ الإسرائيليّ تستهدف منطقة بئر المصلبيات - وادي هونين عند أطراف بلدة حولا
04/03/2024 13:36:41
04/03/2024 13:36:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": العدو يستهدف وسط بلدة الخيام بالقنابل الفوسفورية وسقوط 3 قذائف على اطراف حولا خلة بلوط وحرش مركبا
Lebanon 24
"لبنان 24": العدو يستهدف وسط بلدة الخيام بالقنابل الفوسفورية وسقوط 3 قذائف على اطراف حولا خلة بلوط وحرش مركبا
04/03/2024 13:36:41
04/03/2024 13:36:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": العدوّ الاسرائيليّ يستهدف حيّ كركزان والاطراف الشمالية لبلدة ميس الجبل بقذائف الهاون
Lebanon 24
"لبنان 24": العدوّ الاسرائيليّ يستهدف حيّ كركزان والاطراف الشمالية لبلدة ميس الجبل بقذائف الهاون
04/03/2024 13:36:41
04/03/2024 13:36:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": قصف مدفعي يستهدف منطقة بئر المصلبيات الواقعة بين بلدتي حولا ومركبا
Lebanon 24
"لبنان 24": قصف مدفعي يستهدف منطقة بئر المصلبيات الواقعة بين بلدتي حولا ومركبا
04/03/2024 13:36:41
04/03/2024 13:36:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ممثلة لبنانية مشهورة أوهمت زوجها بأن لديها تصوير مسلسل... وخانته مع مخرج!
Lebanon 24
ممثلة لبنانية مشهورة أوهمت زوجها بأن لديها تصوير مسلسل... وخانته مع مخرج!
02:05 | 2024-03-04
04/03/2024 02:05:49
Lebanon 24
Lebanon 24
قطع طريق خلدة باتجاه بيروت.. والسبب؟
Lebanon 24
قطع طريق خلدة باتجاه بيروت.. والسبب؟
07:46 | 2024-03-03
03/03/2024 07:46:18
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر متداول عن إسقاط مسيرة في أجواء البقاع.. ما صحّته؟
Lebanon 24
خبر متداول عن إسقاط مسيرة في أجواء البقاع.. ما صحّته؟
14:35 | 2024-03-03
03/03/2024 02:35:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أسقطها "حزب الله".. 24 معلومة عن واحدة من أبرز طائرات إسرائيل
Lebanon 24
أسقطها "حزب الله".. 24 معلومة عن واحدة من أبرز طائرات إسرائيل
10:00 | 2024-03-03
03/03/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان شهير يغيب عن دراما رمضان لأول مرّة منذ 30 عاماً.. من هو؟
Lebanon 24
فنان شهير يغيب عن دراما رمضان لأول مرّة منذ 30 عاماً.. من هو؟
14:16 | 2024-03-03
03/03/2024 02:16:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
06:22 | 2024-03-04
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي: لا تقدم في التحقيقات حول المواقع النووية السرية في إيران (العربية)
06:20 | 2024-03-04
مدير وكالة الطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يستمر بالارتفاع (الحدث)
06:06 | 2024-03-04
العاهل الأردني يحذر من خطورة استمرار الحرب على غزة والتصعيد في الضفة الغربية والقدس (سكاي نيوز عربية)
06:04 | 2024-03-04
وصول الموفد الاميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت
06:01 | 2024-03-04
الخارجية المصرية: الوزير شكري بحث مع منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة ضمان إنفاذ المساعدات إلى القطاع (الجزيرة)
05:31 | 2024-03-04
القناة 12 الإسرائيلية: أهالي المختطفين يتظاهرون في أروقة الكنيست مطالبين بإطلاق سراحهم جميعا (الجزيرة)
فيديو
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
Lebanon 24
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
13:47 | 2024-03-03
04/03/2024 13:36:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجآت حول وفاة حلمي بكر.. معلومات خطيرة يجب أن تصل للجهات الأمنية! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجآت حول وفاة حلمي بكر.. معلومات خطيرة يجب أن تصل للجهات الأمنية! (فيديو)
03:16 | 2024-03-02
04/03/2024 13:36:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تطوير نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للجهاز العصبي البشري.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
تطوير نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للجهاز العصبي البشري.. إليكم التفاصيل
04:00 | 2024-03-01
04/03/2024 13:36:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24