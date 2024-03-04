Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 الإسرائيلية: أهالي المختطفين يتظاهرون في أروقة الكنيست مطالبين بإطلاق سراحهم جميعا (الجزيرة)

Lebanon 24
04-03-2024 | 05:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"القناة 12" الإسرائيلية عن زعيم المعارضة لابيد: مستعدون للانضمام للحكومة من أجل إعادة المختطفين (الجزيرة)
lebanon 24
04/03/2024 13:37:52 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: العشرات من عائلات المختطفين في غزة سيعتصمون الليلة أمام منزل نتنياهو في قيسارية جنوب حيفا (الجزيرة)
lebanon 24
04/03/2024 13:37:52 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: لن يتوجه وفد إسرائيلي إلى القاهرة قبل الحصول على إجابات واضحة من حماس بشأن المختطفين
lebanon 24
04/03/2024 13:37:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن "القناة 13 الإسرائيلية": رئيس الشاباك حثّ القيادة السياسية على ضرورة اتخاذ قرار سريع بشأن القيود في القدس خلال شهر رمضان
lebanon 24
04/03/2024 13:37:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:22 | 2024-03-04
06:20 | 2024-03-04
06:06 | 2024-03-04
06:04 | 2024-03-04
06:01 | 2024-03-04
05:19 | 2024-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24