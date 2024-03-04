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الخارجية المصرية: الوزير شكري بحث مع منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة ضمان إنفاذ المساعدات إلى القطاع (الجزيرة)

Lebanon 24
04-03-2024 | 06:01
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