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القوات الجوية المصرية تنفذ عمليات إسقاط جوي لأطنان من المساعدات الإغاثية على مناطق في شمال قطاع غزة (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
04-03-2024 | 10:20
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