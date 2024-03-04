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أردوغان: مستقبل أي دولة تضفي الشرعية على السلب الممنهج للأراضي الفلسطينية لن يكون في أمان (الجزيرة)

Lebanon 24
04-03-2024 | 10:44
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